شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في الجيمانزيوم تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مدرب أحمال الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم ويواصل الفريق الأبيض استعداداته خلال فترة توقف الدوري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لهما يومي 25 و 30 من شهر نوفمبر الجاري علي الترتيب.

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فيما عاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعدما كان يؤدي تدريبات في الجيمانزيوم نظرا لتعرضه لنزلة برد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأميرية، غدا الخميس، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي وكان عبد الشافي قد تغيب عن لقاء الزمالك الودي الأخير أمام دجلة ليدفع بالجهاز الفني بالجناح إسلام جابر في مركز الظهير نظرا لتواجد عبد الله جمعة مع المنتخب الأول.