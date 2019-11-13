شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويستعد الزمالك لمواجهة الأميرية، غدا الخميس، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي وكان عبد الشافي قد تغيب عن لقاء الزمالك الودي الأخير أمام دجلة ليدفع بالجهاز الفني بالجناح إسلام جابر في مركز الظهير نظرا لتواجد عبد الله جمعة مع المنتخب الأول.
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