شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يطلب تأجيل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قيس عاشور المتحدث الرسمى بأسم نادى النجم الساحلى، أن ناديه تقدم بخطاب رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طلب خلاله تأجيل موعد مواجهة الأهلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

أضاف عاشور خلال تصريحاته لقناة الأهلى، إنه طلب من الكاف تأجيل مواجهة المارد الأحمر لمدة 24 ساعة فقط، لتقام يوم 30 بدلاً من 29 نوفمبر الجارى، مبررًا موقف النجم الساحلي بانه سيكون مرتبط بمواجهة اتحاد بن قردان في الدوري يوم 25 نوفمبر وسيحتاج الفريق فترة كافية للاستشفاء قبل مواجهة الأهلي.

أردف المتحدث باسم النجم الساحلي، إنه ينتظر موافقة الاتحاد الأفريقى على طلب التأجيل، لافتًا إلى إنه تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وأبدى الأخير ترحيبه بتعديل موعد اللقاء، الذى سيقام على ملعب رادس.

وعن أزمة قيد الإيفواري سليماني كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأهلى، أكد قيس عاشور أن هناك محاولات من أجل السماح للنجم الساحلي بشكل استثنائى لقيد كوليبالى فى قائمته خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

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