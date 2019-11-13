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منتخب مصر الأوليمبى يختتم تدريباته استعداداً للكاميرون بحضور "عطار" الجبلاية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أدي منتخب مصر الأوليمبى مرانه الأخير علي ملعب بتروسبورت، استعدادًا لمواجهة نظيره الكاميروني غدًا الخميس، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تحتضنها مصر حتى ٢٢ نوفمبر الجارى.


مران المنتخب بدأ بمحاضرة فنية من شوقي غريب المدير الفني، تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الفوز علي الكاميرون، للاستمرار في صدارة المجموعة، وخوض مواجهة الدور قبل النهائى علي استاد القاهرة، وشهد المران حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الذى حرص على دعم الفراعنة وتحفيز الجهاز الفنى واللاعبين على الفوز غدا للتأهل كأول المجموعة الأولى.

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المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد ان حقق الفوز في الجولتين الماضيتين، يأتي خلفه المنتخب الكاميروني برصيد ٤ نقاط، وغانا نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب مالي الترتيب دون رصيد.

 

العطار 2
مران المنتخب الاولمبى

العطار 3
مران منتخب مصر الاولمبى

العطار 4
المران الاخير

العطار
وليد العطار

 

 

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