كينيا تؤكد أزمة فندق الإقامة.. ووزارة الرياضة المصرية تتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باري أوتينو المدير التنفيذي للاتحاد الكيني لكرة القدم أنه بصدد حل أزمة عدم دفع فاتورة فندق الإقامة في مصر من أجل خوض لقاء افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021، أمام مصر غدًا الخميس.

وقال أوتينو في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "لا يوجد مشكلة بخصوص فندق الإقامة، نحن نحاول في الوقت الحالي دفع فواتير الإقامة."

وعانى الاتحاد الكيني من أزمة مالية كادت تمنعه من السفر إلى مصر لخوض لقاء الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا، لولا تدخل وزارة الرياضة في البلاد وتكفلها بالسفر إلى مصر.

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وتابع مسئول الاتحاد الكيني: "نحاول في الوقت الحالي التواصل مع المسئولين من أجل حل تلك المشكلة ليتم السماح لنا بمغادرة الفندق وخوض مواجهة مصر."

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بيانًا أكدت فيه أن الوزير أشرف صبحي تدخل من أجل حل أزمة بعثة المنتخب الكيني.

وأوضح البيان أن وزير الرياضة: "وجه سريعا مسئولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتي إنهاء المشكلة القائمة."

وتابع: "من المنتظر أن يتم حل المشكلة نهائيا خلال ساعات قليلة بعد تواصل وزير الشباب والرياضة مع السفارة الكينية وتكليف مسؤولي الوزارة بالتواصل مع فندق الإقامة ومخاطبتهم بتهدئة الأجواء مع بعثة كينيا لحين تسوية الأمور نهائيا."