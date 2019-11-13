مرتضى يكشف سبب غيابه عن الظهور.. ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني وداعم النادي الأبيض في الفترة الأخيرة، بالكشف عن قائمة الهدايا التي منحها له إن وجدت.

وفي مقطع مرئي نشره مرتضى منصور قال رئيس الزمالك :"إذا كنت قد حصلت على أموال أو هدايا أو ساعات من تركي آل الشيخ فيجب عليه أن يتحدث ويخبرني أي هي؟"

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وكانت اتهامات قد وجهت لمرتضى منصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحصول على أموال وهدايا باهظة الثمن رئيس هيئة الترفية السعودي.

وتابع منصور :"تركي آل الشيخ يدون ويسجل ويصور كل الهدايا التي يمنحها للناس مثلما فعل مع الخطيب وإدارته عندما منحهم الساعات، ليس مرتضى منصور الذي يُقال له هذا الكلام".

وأوضح مرتضى منصور أن سبب عدم ظهوره في الفترة الأخيرة يعود إلى اتفاق مع "إعلام المصريين"، معتذراً للشركة الوطنية على انتهاك الاتفاق والخروج للحديث للعامة مجدداً.