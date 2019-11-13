حوار.. عماد النحاس: صلاح يعطي مصر 100% مما لديه.. وبركات سينجح مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ عبد الرحمن طارق:



تحدث عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تجربة محمد بركات الجديدة في منتخب مصر، وكيفية التعامل مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجانب علاقة الأهلي بتركي آل الشيخ.

وجاء حوار الخليج 365 مع النحاس على النحو التالي:

كيف يجب التعامل مع صلاح من وجه نظرك في المنتخب؟

لابد أن نرى في البداية كيف يتعامل ليفربول مع محمد صلاح، في مصر لم يسبق لنا وأن تواجد معنا لاعب بحجم محمد صلاح لكي نتعلم كيف نتعامل معه، وهل قادرين على توفير المناخ له الذي يحصل عليه في ليفربول او طلباته.

وكيله عندما تدخل فهو يبحث عن خصوصية اللاعب لكي يركز فقط في الملعب وليس في أي شيء اخر.

صلاح نجم كبير وعالمي، لابد أن يتم الحفاظ عليه وتوفير له المناخ الجيد حتى يمنحك الأداء الذي يقدمه مع ليفربول، وحتى الأن صلاح يعلب معنا ويعطينا كل ما لديه بنسبه ١٠٠٪.

كان هناك محترفين يفضلون ناديهم على المنتخب، وهناك أمور يجب أن تدار في الغرف المغلقة بين المسؤولين والجهاز الفني وصلاح، نفتقد ثقافة التعامل مع صلاح وخصوصيته.

من وجهه نظرك بركات قادر على النجاح في منصب مدير المنتخب كونك من المقربين منه؟

بركات سينجح في هذا المنصب، الجماهير ترى بركات المهرج فقط خارج الملعب ولكن البعض لم يرى بركات داخل الملعب وفي عمله فهو شخصية قوية جدا ويتعامل بشكل جاد جدا.

حتى مانويل جوزيه تحدث عندما كان بركات لاعبا "بركات كويس الفرقة كويسة" فهو شخصية قوية جدا ويعلم كيفية الفصل بين الهزار و وقت العمل.

رأيك في اداء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة؟

حتى الأن نجحوا في تنظيم قرعة الدوري وجدول المسابقة وبداية الدوري ولكن لم تتيح العدالة بين الأندية الكبيرة وباقي الأندية حتى الأن.

هم يريدون النجاح وعندما تولوا مناصبهم تعرضوا لملف المدير الفني للمنتخب وكأس مصر و السوبر المحلي، السوبر الماضي الذي لعب كان سوبر٢٠١٧، فمتى يلعب سوبر ٢٠١٨ و ٢٠١٩، وجهه نظري انهم قادمون ليفعلون كل شيء صحيح.

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هل رفضت عودة احمد علي المقاولون كما تردد مؤخرا؟

لم نتحدث عن هذا الأمر من قريب او من بعيد ولم تطرح الفكرة من الأساس.

في وقت ما صرح تركي آل شيخ بأنه يدعو المدربين الشباب لحضور دورات تدريبية ومن بينهم النحاس هل تم التواصل معك بعدها؟

دعنا نتحدث عن الصلح بين إدارة الأهلي وتركي آل شيخ الذي حدث مؤخرا، كان لدى بعض التحفظات كرجل أهلاوي ولكني رحبت بالفكرة جدا.

لم يحدث تواصل، كنت أرى أن هناك جذب للمدربين الأهلاوية في ذلك الوقت، انا رجل أهلاوي وعندي غيرة على النادي الأهلي، وفي ذلك التوقيت كان هناك خلاف بين الإدارة وتركي ففضلت ان ابتعد عن الصورة.

ولكن توجهت له بالشكر في اكثر من مرة على اهتمامه، وأتمنى خوض هذه التجربة.

هل حلم تدريب الأهلي يراودك يوما ما ومن وجهه نظرك متى يتحقق هذا الحلم؟

بكل تأكيد أتمنى تحقيق هذا الحلم، واثق ان هذا سيتحقق يوما ما.

بدأت التدريب من الدرجة الثانية حتى المقاولون العرب، ولكن الوقت مازال مبكرا وطموحي كبير لتحقيق ذلك وأتمنى الظروف ان تساعدني ونفس الحال لتواجد كرجل اول لمنتخب مصر.

هل هناك مدرب اجنبي تواجد في مصر تحاول انه يسير على خطاه؟

مانويل جوزيه.

من المدربين الذي يبهرونك في أوروبا؟

يروجن كلوب.

من وجه نظرك مصر تعاني من أزمة في خط الهجوم؟

مصر تمتلك مهاجمين مميزين ولكن الأندية لم تساندهم، الأن اصبح الأسهل للأندية هو التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز ويصبرون عليه ويتم تدعيمه حتى يتأقلم مع الفريق ويصل لأعلى حالة فنية.

مع العلم إذا تم الصبر على المهاجم المصري سنرى عماد متعب جديد و عبدالحليم علي و عمرو ذكي.

اخيرا ما دور محلل الأداء معك في المقاولون؟

كرة القدم الان علم، نادي المقاولون اول نادي في مصر تعامل بجهاز GPS, ومحلل الاداء مهم جدا لأي فريق لكي يذكر نقاط القوة والضعف لفريقك و الفريق المناسب ويساعدك على تحقيق أفضل شيء للفريق وهذا يحدث دائما في أندية أوروبا والنادي الاهلي يعمل بها والزمالك في مصر.