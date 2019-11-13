الأهلي يكشف لمصراوي شرطه لبيع لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على أنه طلب من اللاعب مصطفى هشام الذي رحل عن النادي دون موافقة مسؤوليه، احضار عرض رسمي للموافقة على ارسال البطاقة الدولية للاعب.

وكان مصطفى هشام لاعب مواليد 2001 قد رحل عن النادي الأهلي دون سابق انذار وقام بالتوقيع على عقد بأحد الأندية في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال فتحي مبروك في تصريحات لـ"الخليج 365: "طلبت من والد اللاعب إحضار عرضا رسميا من أجل الموافقة علي رحيله".

Advertisements

وواصل "خاصة بعد أن قمت في وقت سابق بقيده في القائمة الأولى للفريق لحفظ حقوق النادي".

واستمر "والد اللاعب تفهًم الأمر، لأن كل ما يٌعنينا في الأهلي هو الحفاظ على حقوق النادي، وننتظر حاليا وصول عرضا من أي ناد حتي يتم الاستغناء عنه".

الجدير بالذكر، أن مصطفى هشام صرح لـ"الخليج 365" في وقت سابق إن المعاملة السيئة داخل الاهلي هي التي دفعته للهروب دون معرفة النادي، وإنه تعرَض للاضطهاد من جانب المدير الفني للفريق أحمد سراج.