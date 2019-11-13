جيانلوكا مانشيني يغادر معسكر منتخب إيطاليا

تلقى منتخب إيطاليا ضربة موجعة بعد تعرض مدافع الفريق ولاعب روما جيانلوكا مانشيني، للإصابة خلال معسكر الفريق إستعدادا لمواجهتي البوسنة وأرمينيا، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقالت صحيفة " كوريري ديللو سبورت"

أن مانشيني تعرض للإصابة في العضلات، ليخرج من معسكر الفريق، ويعود غداً الخميس إلى العاصمة روما، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة البوسنة وأرمينيا، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وكان الأتزوري حسم بالفعل تأهله إلى البطولة بشكل رسمي، بعد أن تصدر المجموعة العاشرة في التصفيات برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.