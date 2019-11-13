ناميبيا تهزم تشاد بهدفين في تصفيات الأمم الأفريقية

فاز منتخب ناميبيا ملعبه وبين مجمهوره على نظيره التشادي بهدفين مقابل هدف اليوم الأربعاء في تصفيات المجموعة الأولى أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021. تصفيات المجموعة الأولى أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021. سجل أدوسو ماثيو لاعب تشاد هدف ناميبيا الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، وتعادل إيزيكيل ندواسل لتشاد في الدقيقة 68.

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