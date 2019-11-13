المقاصة يتجه لإعارة أيمن حفني

تتجه النية لدي إدارة نادي مصر المقاصة لإعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد أن حصل مسؤولو المقاصة على تأكيدات من مسؤولي اتحاد الكرة برفض فكرة تغيير لوائح الاستبدال بالدوري. مسؤولي اتحاد الكرة برفض فكرة تغيير لوائح الاستبدال بالدوري. وبدأ مسؤولو المقاصة تسويق أيمن حفني لدى بعض أندية الدوري لإعارته خلال الشهور الست القادمة. خلال الشهور الست القادمة. وفشلت محاولات قيد أيمن حفني في قائمة مصر المقاصة بسبب تغيير قواعد الاستبدال، ورفض اتحاد الكرة الالتماس الذي قدمه الفريق الفيومي لقيد اللاعب. وانضم أيمن حفني إلى المقاصة قادماً من نادي الزمالك.

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