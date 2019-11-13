الأهلي يغلق باب الرحيل أمام علي لطفي

رفض النادي الأهلي التفريط في خدمات حارس مرماه علي لطفي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وتلقى لطفي اتصالات من مسؤولي نادي إنبي للحصول على خدماته في شهر يناير المقبل خاصة في ظل حاجة الفريق البترولي لحارس مرمى مميز. ظل حاجة الفريق البترولي لحارس مرمى مميز. وأبلغت إدارة الأهلي الحارس علي لطفي برفض فكرة رحيله لقيده في القائمة الأفريقية ، وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحارس بغلق باب الرحيل عن الأهلي في الانتقالات الشتوية. عبد الحفيظ مدير الكرة الحارس بغلق باب الرحيل عن الأهلي في الانتقالات الشتوية. ويضم النادي الأهلي في قائمته الأفريقية 3 حراس مرمى هم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي. وانضم علي لطفي للأهلي في شهر يناير 2018 قادماً من فريق إنبي.

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