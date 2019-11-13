سيراليون تتعادل مع ليسوتو في تصفيات الامم الافريقية

تعادل منتخب سيراليون مع ضيفه ليسوتو بهدف لكل منهما، في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021.
تقدمت سيراليون عن طريق كوامي كوي في الدقيقة 77 ، بينما تعادلت ليسوتو في الدقيقة
جاء اللقاء ضعيف المستوى وانحصرت الكرة في متتصف الملعب مع بعض الهجمات بدون فاعلية للمنتخب صاحب الأرض
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