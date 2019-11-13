غدًا.. إنبي يواجه حرس الحدود وديًا

يلتقي في الثالثة عصر غد" الخميس فريق إنبي مع نظيره حرس الحدود بستاد بتروسبورت في لقاء ودى في إطار استعداد الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز.

كان إنبي قد خسر في أولى لقاءاته الودية خلال توقف الدوري أمام مصر المقاصة بهدف نظيف يوم الاثنين الماضي على نفس

الملعب.

وسوف يدفع حلمى طولان خلال اللقاء الودي بعدد من اللاعبين الجدد خاصة الذين تم تصعيدهم مؤخرا للفريق الأول مثل عبد الله عادل الظهير الأيسر وزياد كمال لاعب الوسط المدافع.