ألفارو موراتا: زملائي في تشيلسي كانوا يدفعونني للجنون

أكد ألفارو موراتا نجم اتلتيكو مدريد الإسباني، أن زملائه السابقين في فريق تشيلسي الإنجليزي كادوا أن يدفعوه للجنون خلال فترة تواجده في الفريق اللندني.
وقال موراتا في تصريحات لإذاعة COPE الإسبانية "زملائي في تشيلسي دفعوني للجنون، فقد كانوا يتعاملون وكأني لا أستطيع أن أفعل شيئاً بالكرة،فلم يعتقدوا إني ألعب بشكل جيد وهو ما أثار غضبي".
وأضاف "أنا أكثر سعادة الأن، لقد كنت توقفت عن الإستمتاع بكرة القدم قبل أن أتواجد في أتلتيكو مدريد، في بعض الأحيان لم أكن أؤمن بنفسي".
وكان ألفارو موراتا إنتقل إلى تشيلسي في يوليو 2017، ولم يتمكن سوى من تسجيل 15 هدف في 18 شهر، ولم ينجح في إقناع ماوريسيو ساري أو انطونيو كونتي للمشاركة مع الفريق خلال فترة قيادة كل منهم للبلوز.
لينتقل بعد ذلك على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن حمل الإخفاق ملامح الفترة التي قضاها بين جدران تشيلسي.
ألفارو موراتا: لاعبين تشيلسي دفعوني للجنون.
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