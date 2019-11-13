صور.. منتخب مصر الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادًا للكاميرون

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أدي منتخب مصر الأوليمبي، مرانه الأخير علي ملعب بتروسبورت، استعدادًا لمواجهة نظيره الكاميروني غدًا الخميس، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تحتضنهامصر حتى ٢٢ نوفمبر الجارى.
مران المنتخب بدأ بمحاضرة فنية من شوقي غريب المدير الفني، تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الفوز علي الكاميرون، للاستمرارفي صدارة المجموعة، وخوض مواجهة الدور قبل النهائى علي استاد القاهرة.
المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الفوز في الجولتين الماضيتين، يأتي خلفه المنتخب الكاميروني برصيد ٤ نقاط، وغانا نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب مالي الترتيب دون رصيد.
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