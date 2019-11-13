عمرو الجنايني يعتذر عن رئاسة بعثة منتخب مصر في جزر القمر

اعتذر عمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة بعثة منتخب مصر الأول فى جزر القمر، بوصفه المشرف على المنتخب، نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020. المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020. وتواجد عمرو الجناينى فى مران منتخب مصر الأول منذ قليل ببرج العرب، ومعه وزير العرب، ومعه وزير الرياضة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الغد أمام كينيا. يذكر أن المنتخب الوطنى الأول سيلتقى غدا كينيا فى افتتاح تصفيات أمم افريقيا 2021، قبل السفر إلى جزر القمر الجمعة لمواجهتها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الجولة الثانية.

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