بث مباشر | مشاهدة مباراة السودان ساوتومي وبرينسيب مجانا على يوتيوب

ننقل لكم مباراة السودان وساوتومي وبرينسيب في بث مباشر، مجانا على الاسطورة يوتيوب، في واحدة من أهم مباريات اليوم 13-11-2019، ضمن مباريات افتتاح تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها على الأراضي الكاميرونية عام 2021.

السودان لم تشارك في كأس أمم أفريقيا منذ عام 2012 عندما ودعت على يد زامبيا في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

وتقع السودان في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وتبدو فرصها ضعيفة للتأهل إلى البطولة، بسبب وجود منتخبي غانا وجنوب أفريقيا اللذين سيواجهان بعضهما البعض هذا الأسبوع ضمن الجولة الأولى كذلك.

ويأمل عشاق المنتخب السوداني “صقور الجديان” في تحقيق الفوز للضغط على جنوب أفريقيا، فالأمل الوحيد يبقى في منافسة اولاد البافانا بافانا بسبب القوة المفرطة لغانا سواء داخل او خارج أرضها.

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