رياضة | بأمر راموس.. فلورنتينو بيريز يتخلص من نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر راموس.. فلورنتينو بيريز يتخلص من نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التخلص من إحدي صفقات الصيف الماضي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما فشل اللاعب في تقديم المستوي المنتظر منه خلال المباريات الماضية، ولم يستطيع اقناع الجهاز الفني والجماهير بمستواه.

إيدير ميليتاو صفقة "فشنك" في ريال مدريد

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يفكر جديًا في الاستغناء عن خدمات البرتغالي إيدير ميليتاو، خلال الفترة المقبلة، بعدما فشل اللاعب في إثبات نفسه مع الفريق الملكي، وظهر بمستوي متواضع خلال المباريات التي شارك فيها مع الميرينجي مما يجعله غير مفيدًا للفريق.

وكان نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تعاقد مع ميليتاو" الصيف الماضي قادمًا من نادي بورتو مقابل 50 مليون يورو، ولم يقدم المستوي المتوقع منه، خاصة وأن إدارة الملكي تعاقدت معه بعد تألقه مع فريقه البرتغالي.

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راموس يتحرك للإطاحة بـ"ميليتاو" خارج سانتياجو برنابيو

قائد ريال مدريد سيرجيو راموس غير راض على مستوي "ميليتاو" ويري أنه لم يقدم الإضافة المنتظرة للنادي الملكي منذ إنضمامه لصفوف الفريق المدريد في الميركاتوا الصيفي الماضي.

وتحدث "راموس" إلي إدارة نادي ريال مدريد وطلب ضرورة حسم موقف اللاعب إما بإعطائه فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق الملكي والحكم على مستواه بشكل أوضح، أو عرضه للبيع خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وشارك "ميليتاو" صاحب الـ21 عامًا، في 4 مباريات منذ إنضمامه لريال مدريد بواقع (300 دقيقة لعب)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.