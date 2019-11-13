رياضة | أسطورة أرسنال يدافع عن اللاعب الأغلى في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة أرسنال يدافع عن اللاعب الأغلى في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع النجم الفرنسي الأسطوري "تييري هنري" نجم نادي أرسنال الأسبق عن الجناح الإيفواري الدولي ولاعب الجانرز "نيكولاس بيبي".

وحث هنري نجم ليل الفرنسي السابق على تجاهل الإنتقادات الموجهة إليه والتركيز داخل الملعب فقط للتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وناشد هنري جماهير أرسنال بضرورة بوقف إنتقادات بيبي، مشدداً على ضرورة نسيان المبلغ الذي دفع لنادي ليل للتعاقد معه.

ضرورة مساندة بيبي

وقال أرسنال لشبكة "إيفيننج ستاندارد" نقلاً عن شبكة ياهو سبورت: " حينما يكون أحد اللاعبين في هذا الموقف، دائما يتحدثون عنه، يكون دائماً مستهدفاً من الصحافة ووسائل الإعلام".

وتابع: " يجب أن يتوقف الجمهور عن إنتقاد بيبي، يجب نسيان السعر الذي تم دفعه".

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وأضاف: " الدوري الإنجليزي ليس مثل الدوري الفرنسي، الأجواء هنا صعبة، يجب إتاحة الفرصة لبيبي للتأقلم، يجب إعطاء بعض الوقت له".

الأغلى في إفريقيا وأرسنال

وإنضم بيبي لصفوف الجانرز هذا الموسم قادماً من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون جنيه استرليني، في صفقة هي الأغلى في تاريخ أرسنال، كما يعد أغلى صفقة في تاريخ ابقارة السمراء.

بداية صعبة لبيبي

وخاض بيبي رفقة الجانرز 15 مباراة في جميع البطولات، حيث بصم على هدفين فقط في مباراة أرسنال وضيفه فيتوريا جيماريش من ضربتين حرتين.

ترتيب أرسنال في بطولة الدروي الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي

ويحتل أرسنال المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، كمت يحتل قمة مجموعته السادسة في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط.