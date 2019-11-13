رياضة | خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن صفقته الشتوية

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يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق بلاعب خط وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إصابة الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود.

وأكد مصدر بالأهلي، أن فايلر أبدى تخوفه من حدوث أزمة في خط الوسط عقب إصابة حمدي فتحي، أحد العناصر الأساسية ومن قبله محمد محمود، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات نارية قبل الدخول في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

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وتابع المصدر، أن كبر سن حسام عاشور وتراجع مستواه لن يجعله بديلا مناسبا لحمدي فتحي، إلى جانب وجود الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج فقط في هذا المركز يعد مخاطرة كبيرة إذا ما تعرض أحدهم للإصابة أو الإيقاف.

وقال المصدر، أن هذا المركز سيتم حسمه، في حالة التأكد من جاهزية كريم نيدفيد والذي يجيد في مركز الوسط لكن حتى الآن لم يتضح موقفه بشكل نهائي، في ظل غيابه لفترة طويلة وتجدد شعوره بالآلام في الركبة، ما يبعده عن التدريبات الجماعية، حيث في حالة صعوبة ذلك سيتم التعاقد مع لاعب وسط جديد.

وكان حمدي فتحي، قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة مع منتخب مصر الأول، بعد أيام من إصابة من محمود بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.