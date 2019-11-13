رياضة | كونتي يبحث في أوراقه القديمة ويريد مهاجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يبحث في أوراقه القديمة ويريد مهاجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى المدير الفني الإيطالي "أنطونيو كونتي" المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي لضم مهاجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا "أوليفيه جيرو" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن النادي الإيطالي ستيستغنى عن خدمات "ماتيو بوليتانو" خلال فترة يناير المقبل، وأن جيرو على رأس أولويات تشيلسي لتدعيم هجوم الفريق.

أزمة حقيقية

ويعاني هجوم النيرادزوري من أزمة حقيقة حيث يتواجد فقط الثنائي المتألق البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وبالتالي لا يوجد لهما أي بديل سوى الشاب "سبوزيتو".

ولذلك يضع كونتي أوليفيه جيرو كأولوية لضمه في يناير، بالإضافه لمهاجم فيورنتينا "فيديريكو كييزا" المطلوب بقوة في يوفنتوس

جيرو خياراً ثالثاً في تشيلسي

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من جهة أخرى يعاني جيرو من قلة مشاركاته رفقة البلوز، حيث ظهر في أربعة مناسبات فقط في هذا الموسم في جميع البطولات.

ويعد جيرو الخيار الثالث في تشكيل المدرب "فرانك لامبارد" مدرب تشيلسي، حيث يفضل عليه لامبارد الثنائي تامي أبراهام وميتشي باتشواي.

ترتيب إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي

ويحتل نادي إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس.

مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

ويحل نادي إنتر ميلان ضيفاً على تورينو في الجولة 13 من الدوري الإيطالي عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي.