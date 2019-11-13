رياضة | عاجل.. رد فعل مفاجيء من مرتضى منصور على الفيديو الغير لائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد فعل مفاجيء من مرتضى منصور على الفيديو الغير لائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، بالرد على الفيديو الغير لائق، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحاتهم، خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أغضب جماهير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك.

أول رد من مرتضى منصور على الفيديو الغير لائق

وصرح المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك في فيديو عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" قائلا: "يوجد اتفاق سابق مع إعلام المصريين بشأن منع بث برنامج الزمالك اليوم، بالإضافة لعدم بث فيديوهات أو مداخلات هاتفية أو أي تصريحات حتي بالنسبة لي أنا".

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وتابع مرتضى حديثه قائلا: "احترم إعلام المصريين، ولكني مضطر للرد اليوم، وتسجيل هذا الفيديو، بسبب ما حدث، وعايز أقول لكلاب قطر وتركيا بـ"الجزمة القديمة"."

واختتم المستشار مرتضى منصور حديثه قائلا: "سعيد للغاية بالفيديو اللي عملتوه امبارح، ده أكيد متكلف، بس الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا، وياريب نسأل أمهاتكم من هو مرتضي منصور؟".

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد للعديد من المواجهات القوية في الفترة المقبلة على الصعيد المحلي يبداها بمواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، حيث يشارك المنتخب المصري في تصفيات كاس أمم أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021، حيث يبدأها غدًا بمواجهة كينيا، قبل أن يواجه جزر القمر في الجولة الثانية من دور المحجموعات.