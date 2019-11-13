رياضة | الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي الزمالك برئاسة مرتشي منصور إلى توجيه ضربة قوية إلى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك الضغط على أحمد فتحي نجم الأهلي ويخطط لتقديم عرض كبير من الجانب المادي للحصول على خدماته واستغلال اقتراب نهاية عقده مع الأهلي.

وأكد مصدر مقرب من أحمد فتحي بأنه من المستحيل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك، حيث أن اللاعب يريد أن ينهي مسيرته الكروية مع النادي الأهلي.

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فتح ملف تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات في الأيام المقبلة.

وطلب أحمد فتحي نجم الأهلي في الشهر الماضي عدم التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر الحالي في حال عدم حصوله على شارة القيادة بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة.

وشهد الشهر الماضي جلسة جمعت محمد بركات المدير الإداري لمنتخب مصر مع أحمد فتحى لطلب منح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وهو ما تحفظ عليه فتحي خلال الجلسة وأكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم وهذا هو النظام المتبع داخل منتخب مصر منذ العديد من السنوات وفي حال عدم الحصول عليها فسيعتذر عن الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل.

وأكد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي أن هناك جلسة جمعت فتحي مع مسئولي منتخب مصر وطالبهم بالحصول على شارة القيادة لصالح محمد صلاح ولكن فتحي رفض الأمر ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه بالإضافة إلى أن هذا هو النظام المتبع في المنتخب المصري.