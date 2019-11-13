رياضة | مران الزمالك.. عودة عبد الشافي وراحة لـ"بن شرقي وإمام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. عودة عبد الشافي وراحة لـ"بن شرقي وإمام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران حصول الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، حيث اكتفوا بالتواجد في الملعب دون المشاركة.

وانتظم محمد عبدالشافي ظهير فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد ان خاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال مران امس.