رياضة | أخر كلام.. الزمالك يغلق الباب أمام المعارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر كلام.. الزمالك يغلق الباب أمام المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على غلق باب عودة اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود ازمة كبيرة في الأماكن المتاحة للقيد.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن تم الاستقرار على عدم اللجوء إلى اللاعبين المعارين خلال فترة انتقالات يناير، بإستثناء محمد اشرف روقا لاعب وسط فريق إنبي.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجهاز الفني يرغب في التعاقد مع لاعب وسط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع بالرباط الصليبي، حيث تم ترشيح الثلاثي أشرف روقا لاعب الزمالك المعار إلى إنبي، ومحمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة ومحمود حمادة لاعب بيراميدز.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لإيجاد حل بخصوص ملف الاستبدال، حيث يحاول مسؤولو القلعة البيضاء لفتح باب الاستبدال في الوقت الذي يحق للزمااك عمل استبدال وحيد بعد استنفاذ ٤ أماكن بالقائمة.

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وخاض اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران حصول الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، حيث اكتفوا بالتواجد في الملعب دون المشاركة.

وانتظم محمد عبدالشافي ظهير فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد ان خاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال مران امس.

وحرص أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الابيض، على تصعيد مجموعة منولاعبي قطاع الناشئين، حيث خاضوا بعض التدريبات الخاصة على هامش مران اليوم.