رياضة | فوز المياة وحوش عيسى وبدر ورشيد بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز المياة وحوش عيسى وبدر ورشيد بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث ثمانية مواجهات نارية عندما أسفرت عن النتائج كالآتي ..فوز مركز شباب حوش عيسى على اسكندرية للبترول بنتيجة بهدفين مقابل هدف في مباراة كانت في غاية الصعوبة على أصحاب الأرض بعد نجح حارس المرمى سعد احمد من إنقاذ مرمى فريق حوش عيس من 3 أهداف محققة واثنين بالعارضة أدارها تحكيميا محمد سليمان ومحمد دسوقي وأحمد حلمي وراقبها من المسابقات ك. اشرف محروس ومن الحكام هاني حميد وعن باقي الجولة.وتلقي غزل كفر الدوار هزيمة من نا سبورتنج بهدفين مقابل هدفونجح الترام في الفوز على شباب إيتاى البارود بهدف مقابل لاشئوفاز شباب المعمورة علي شباب كوم حمادةبثلاثة أهداف مقابل هدفوحقق نادي رشيد الفوز على نهضة العامرية بنتيجة 5/0فاز مياه البحيرة تحت اول قيادة فنية بقيادة حمادة مرزوق على شباب القباري بهدفين مقابل لاشئفاز شباب كفر بولين على نادي كوم حمادة بهدف مقابل لاشئو خسارة شباب العبور من مركز بدر بهدفين مقابل هدف

نتائج الجولة السادسة

الترام 1 /0 ايتاي

كفر الدوار1 سبورتنج 2

رشيد5 النهضة 0

مياه البحيرة2, القباري0

بولين 1كوم حمادة0

حوش عيسى 2اسكندرية للبترول 1

العبور 1 بدر 2

المعمورة 3شباب كوم حمادة 1