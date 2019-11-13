رياضة | السجن أو الموت.. مرتضى منصور يتوعد مروجي الشائعات بتهديد ناري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن أو الموت.. مرتضى منصور يتوعد مروجي الشائعات بتهديد ناري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضي منصور رئيس النادي الزمالك على توجيه رسالة قوية لمروجي الشائعات، والذين قاموا بترديد بعض الشائعات بشأنه.

وقال "منصور" في تصريحات عبر مقطع فيديو علي قناته على موقع "يوتيوب":" لا أقوم بالرد على عيال صغيرة، وأحصل على الحقوق بطريقتين إما عن طريق النيابة العامة والقانون أو الموت، والبلاغات موجودة عند النائب العام حاليًا، والعيال دي إما هتتسجن أو تموت".

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وتابع مرتضى منصور:"بالنسبة للأخ اللي قال أنا حصلت علي ساعات وفلوس وهدايا من أي شخص، يطلع يثبت الكلام ده، أو حتى الشخص اللي أداني هدية يطلع يقول بس".

ويلتقي فريق الزمالك مع إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 نوفمبر المقبل، بعد استثناف مباريات الدوري.