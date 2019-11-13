رياضة | عاجل - مرتضي منصور يفتح النار على سما المصري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مرتضي منصور يفتح النار على سما المصري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا عنيفًا ضد سما المصري، بسبب تصريحاتها الساخرة منه خلال الساعات الماضية.

وقال "منصور" في تصريحات من خلال مقطع فيديو عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب": " بالنسبة للراقصة السافلة اللي بتقول هو مختفي فين؟ .. أنا مش مختفي وزي ما دخلتك السجن قبل كده، واتضربتي بالشباشب من النسوان داخل السجن، هيتكرر".

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وأضاف: " لا أشغل بالي بالرد عليك حاليًا لأن في نائب عام محترم، ولو متحبستيش انت والكلاب الثلاثة أحمد سعيد وعبد الناصر، وأبو المعاطي والكلب اللي بيدفعلكم فلوس ويحركم هناك حقوق تتاخد بالدم".

وتابع تصريحاته: " يا محمود الخطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك، ويا أردوغان وكلب قطر تميم عارف أن الملايين تترمي تحت الجزم، وما يحدث لن يهز شعره من رأسي، وهناك نائب عام محترم وأمن دولة، ومؤسسات دولة محترمة".

وواصل تصريحاته: "أسعي للحصول على حقي بالقانون وإذا لم يحدث ذلك أرحم لكم أن تتسجنوا".