رياضة | مرتضي منصور يرد على تقاضيه هدايا من تركي آل الشيخ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يرد على تقاضيه هدايا من تركي آل الشيخ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مرتضي منصور رئيس النادي الزمالك على الاتهامات التي تعرض لها مؤخرًا بحصوله علي ساعات وهدايا من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني.

وقال "منصور" في تصريحات عبر مقطع فيديو علي قناته على موقع "يوتيوب":" بالنسبة للأخ اللي قال أنا حصلت علي ساعات وفلوس وهدايا من تركي آل الشيخ.. أنا عايز تركي يطلع ويقول ماركة الساعة اللي أخذتها منه".

وأضاف: " لا أرد على عيال صغيرة، وأحصل على الحقوق بطريقتين إما عن طريق النيابة العامة والقانون أو الموت، والبلاغات موجودة عند النائب العام حاليًا، والعيال دي إما هتتسجن أو تموت".

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