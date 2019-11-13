اونلاين | ’’كورة لايف’’ مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشر kooora goal يلا شوت رابط ماتش السعودية بدون تقطيع KSA

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تخوض المنتخبات العربية مواجهات حاسمة في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستكون بعض المنتخبات أمام فرصة حسم تأهلها إلى المرحلة المقبلة، بينما يسعى البعض الآخر لتصحيح أوضاعه.

ويسعى منتخب السعودية أن يستعيد انتصاراته عندما يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام نظيره الأوزبكي الذي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط مقابل 5 نقاط في جعبة "الأخضر" الذي حقق فوزاً واحداً وتعادل في مباراتين حتى الآن.

ونقدم هنا عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة بعمل بث حي ومباشر لمباراة السعودية ضد أوزبكستان في مباراة قوية ومثيرة، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية، وسيتم نقلها عبر قناة السعودية الرياضية.

واستقر رينارد على تشكيل فريقه لمواجهة فلسطين، بالمواجهة المرتقبة، حيث من المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:-

تشكيل السعودية المتوقع ضد فلسطين

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حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: زياد الصحفي - عبدالله مادو - البريك - الشهراني

خط الوسط: الفرج - عطيف - هتان - يحيى - عبدالفتاح

خط الهجوم: عبدالله الحمدان