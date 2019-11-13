اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة السودان وساو تومي وبرينسيب بث مباشر kora live كورة ستار plus رابط ماتش السودان لايف NQW

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يلتقي منتخب السودان مع منتخب ساوتومي مساء اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على ملعب الجوهرة الزرقاء بنادي الهلال في أم درمان، حيث نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السودان وساوتومي مباشرة على الهواء، كما سنتابع معكم تشكيلة منتخب السودان التي تبدأ المباراة، وسوف نتابع أهم أحداث المباراة حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، كما يسعدنا ان نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت الإمارات وبتوقيت السعودية والكويت وقطر، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وساوتومي

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة السودان وساوتومي بث مباشر اليوم عبر قناة Bein sports HD1 وهي الناقل الحصري للمباراة، المعلق على المباراة سيكون المذيع الرياضي سوار الذهب، مباراة اليوم ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، وتضم المجموعة منتخبات السودان وساوتومي وجنوب أفريقيا وغانا.

موعد مباراة السودان وساوتومي اليوم

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يقام بين فرق تلك المجموعة دوري من دورين ذهاب وعودة، وفي نهايته يتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أول وثاني المجموعة، مهمة صعبة للمنتخب السوداني ومنافسة على القمة مع منتخبي غانا وجنوب أفريقيا، موعد مباراة السودان وساوتومي اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.