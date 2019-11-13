أرسنال يبحث ترميم دفاعه عبر المنتخب التركي

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

يبحث فريق أرسنال الإنجليزي ترميم دفاعه، عن طريق مراقبة أحد اللاعبين من فئة الشباب أصحاب التوهج الكبير مع المنتخب التركي، حيث يأمل المدفعجي لسد ثغراته بالخطوط الخلفية الواضخة رغم التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز.

Advertisements

وتشير تقارير صحفية أوروبية، إلى نية الجانرز لضم مدافع يوفنتوس الإيطالي والمنتخب التركي "ديميرال" وينافس السيدة العجوز على ضم اللاعب الشاب الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويطالب يوفنتوس نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب لقيمة الصفقة نحو ٣٤ مليون يورو، بعد أن عجز عن حجز مقعد له بفكر وقائمة العجوز "ماوريسيو ساري".

جدير بالذكر أن اليوفي، قد تعاقد هذا الموسم مع الشاب التركي من صفوف ساسولو الإيطالي.