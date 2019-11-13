"إسبانيول" يرحب بنجمي ريال مدريد

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

رحبت الجهاز الفني لفريق إسبانيول" بابلو ماشين" بفكرة ضم لاعبي ريال مدريد، حيث استمرار العلاقات المميزة بين العملاقين في تبادل اللاعبين وجلب الصفقات من آن لآخر.

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ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، التي أكدت على عزمة ونية إدارة ريال مدريد ببيع اللاعبين ماريانو دياز وإبراهيم دياز لفريق إسبانيول نظرا لعدم مشاركتهم ولعدم وجود أية أدوار لهم مع الملكي.

وكان البلانكو، قد جلب بالماضي من صفوف إسبانيول كلامن، كاليخون فاسكيز كيكو كاسيا_ أسينسيو، حتى يحين الموعد لرد الصفقات بصفقتي آل دياز.

جدير بالذكر أن ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي"زيدان "، قد وجد الخلطة السحرية ليحقق بها ثلاثة انتصارات وتعادل مع نظافة شباك، حتى يتساول مع غريمه البرسا بعدد ولكن صدارة الليجا تعود للأخير بفارق الأهداف.