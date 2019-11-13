شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر ينضم للفيفا لتطوير اللعبة والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 استقر الحال بالفرنسي أرسين فينجر في الاتحاد الدولي، حيث غلق باب العودة للتدريب والابتعاد عن فكرة تولي أندية برشلونة وبايرن ميونخ والاكتفاء بفترة تدريب أرسنال الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين ارسين فينجر كرئيس جديد لتطوير لعبة كرة القدم والوصول بها لأعلى مستوى وفقا لخبرات الفرنسي المحنك. جدير بالذكر أن فينجر، قد ترك تدريب أرسنال الموسم الماضي وتصارعت عليه أندية عديدة مثل البرسا وريال مدريد إضافة للفريق بايرن ميونخ الألماني مؤخرا، بعد أن سبق للعجوز تدريب فرق يوفنتوس أرسنال وموناكو الفرنسي.

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