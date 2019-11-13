جوارديولا قريب من العودة الي بايرن ميونخ

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الالمانية ان إدارة بايرن وضعت مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي المهمة عقب نهاية الموسم الحالي، إلا أنهم جميعا يرتبطون بعقود مع أنديتهم.

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وأضافت الصحيفة بأن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، والهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، هما المرشحان الأكثر رواجًا في الفترة الماضية.

كما أشارت الصحيفة إلى دخول الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قائمة المرشحين بشكل مفاجئ، مع اقتراب عقده مع النادي الإنجليزي من نهايته في صيف عام 2021، بينما ألمحت إلى أنه لا يبدو سعيدا خلال عامه الرابع مع الفريق.

وكان جوارديولا قد صرح مؤخرًا بأنه لا يمكن لأي مدرب رفض بايرن ميونخ، حال تلقيه عرضًا من النادي الألماني لتدريب الفريق.