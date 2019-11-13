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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كينيا منافس المنتخب المصري مهدد بالطرد من الاسكندرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أكد بارى اوتينو المدير التنفيذى للاتحاد الكينى فى تصريحات صحفية، على أن بعثة منتخب كينيا، مهددة بالطرد من فندق الإقامة الليلة فى الإسكندرية، بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة.
أضاف المدير التنفيذى لمنتخب كينيا، أن البعثة الكينية لا تمتلك الأموال الكافية لدفع تكاليف الإقامة، حتى الإنتهاء من خوض المباراة.
وصرح رئيس الاتحاد الكيني نيكي موينديوا:" لدينا أزمة في فندق الاقامة بمصر، لم ندفع أموال إقامة يوم جديد ولا نعلم أين سيقضى المنتخب الليلة، الأزمة من الاسبوع الماضي عندما حصلنا على وعد من وزير الرياضة بتحمل كامل التكاليف لكن لم يحدث شئ".
ويواجه المنتخب الكيني نظيره المنتخب المصري فى السادسة من مساء غدا الخميس، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى، عن المجموعة السابعة، بتصفيات أمم أفريقيا 2021.
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