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نابولي يخضع للواقع ويبيع نجومه بعد الظهور السئ في الكالتشيو

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

قدم فريق نابولي الإيطالي الربع الأول من الموسم بشكل سئ للغاية، بعد الوقوع في فخ التعادلات والهزائم، حتى الابتعاد عن مربع الكبار واهتزاز النتائج بدوري أبطال أوروبا.

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وتؤكد صحيفة "الماتينو" الإيطالية، أن إدارة الفريق الإيطالي تضطر لبيع المدافع الدولي السنغالي "كوليبالي" مقابل ٧٥ مليون يورو رغم مطالبة رئيس النادي بنحو  ١٢٠ مليون يورو،  إلا أن هبوط مستوى جعل الإدارة تتنازل عن طلبها وبالطريق لبيعه.

وتشير الصحيفة الإيطالية، إلى اقتراب بيع البلجيكي ميرتينز، الذي يرتبط بعقد مع الفريق، حتى العام ٢٠٢٠، لذا هناك امكانية قوية لبيعة لفريق أرسنال الإنجليزي، بحيث أن الجانرز هو أكثر الفرق الراغبة بضم اللاعب خلال الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر أن نابولي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي پپتواجد بالمركز السابع خلال مسابقة الكالتشيو ووقع بفخ التعادل أمام النجم باخر لقاء لبطولة .

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