الوحدة من حلم عمادة التأسيس إلى الخامس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تدخلت الهيئة العامة للرياضة لحسم الجدل بشأن تاريخ تأسيس الأندية السعودية، وثبتت عمادة نادي الاتحاد كأقدم الأندية نشأة.

ونشرت الهيئة بوسترا لنشأة وتأسيس جميع الأندية عبر موقعها الرسمي أمس، رغم تأكيدات نادي الوحدة بأقدميته التاريخية، والتي دفعت مسيري النادي لتغيير شعار النادي الرسمي ليحمل تاريخ 1916م، بدلا من تاريخه الرسمي المدون في كشوفات هيئة الرياضة.

وبحسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية من المادة رقم 3 (شعار النادي) الفصل الثاني ( ماهية النادي) فإنه يمنع تغيير ألوان النادي أو إضافة ألوان أخرى أو إجراء أي تعديل فيه إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من هيئة الرياضة.

أقدم 5 أندية وفقا لهيئة الرياضة:

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1 الاتحاد -1347

2 الأهلي -1357

3 الاتفاق -1364

4 الخليج -1365

5 الوحدة -1366