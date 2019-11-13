شكرا لقرائتكم جلسة بين ميتشو واللاعبين قبل انطلاق التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة قصيرة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم وللحديث عن الفترة القادمة والتجهيز لعودة مباريات الدوري العام. ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاستئناف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى المشاركة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويستعد الزمالك لمواجهة الأميرية، غدا الخميس، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي وكان عبد الشافي قد تغيب عن لقاء الزمالك الودي الأخير أمام دجلة ليدفع بالجهاز الفني بالجناح إسلام جابر في مركز الظهير نظرا لتواجد عبد الله جمعة مع المنتخب الأول.

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