شكرا لقرائتكم مروان الشوربجى يتغلب على شقيقه فى دور ربع النهائى ببطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقاز مروان الشوربجي على شقيقه بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمس أشواط واستغرقت 59 دقيقة ليفوز مروان بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 2-11, 11-6, 3-11, 11-8 .
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها ثنائي عائلة الشوربجي بالموسم الجاري، وكان محمد قد تغلب على شقيقة مروان في نصف نهائي بطولتي الصين المفتوحة وسان فرانسيسكوا على التوالي ليتوج باللقب.
وكان علي فرج المصنف الأول عالميا وحامل لقب البطولة من النسخة الماضية قد انسحب من هذه النسخة قبل انطلاقها لظروف أسرية وبذلك يمثل مصر في نصف النهائي كل من مروان الشوربجي وطارق مؤمن المصنف الثالث عالميا.
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