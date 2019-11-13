بن شرقي وحازم إمام راحة من تدريبات الزمالك اليوم...

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جدة - عمرو شويل تواجد المغربي أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا الفريق الأول بنادي الزمالك في مقر النادي وحصلا على راحة من مران الفريق اليوم.
ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاستئناف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى المشاركة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ولم يكشف الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو عن أسباب حصول الثنائي على الراحة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأميرية، غدا الخميس، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي وكان عبد الشافي قد تغيب عن لقاء الزمالك الودي الأخير أمام دجلة ليدفع بالجهاز الفني بالجناح إسلام جابر في مركز الظهير نظرا لتواجد عبد الله جمعة مع المنتخب الأول.
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