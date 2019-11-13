حصة "Reaction" بالصوت والصورة لحراس الزمالك...

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جدة - عمرو شويل وضع دراجان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا خاصا للثنائي محمد أبوجبل والصاعد محمد شريف خلال مران اليوم اعتمد فيه على زيادة سرعة رد الفعل. وصور مدرب الحراس التدريبات لعلاج أى أخطاء من الحراس من خلال جلسة بالفيديو عقب المران. وينتظر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استئناف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى المشاركة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة الأميرية، غدا الخميس، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي وكان عبد الشافي قد تغيب عن لقاء الزمالك الودي الأخير أمام دجلة ليدفع بالجهاز الفني بالجناح إسلام جابر في مركز الظهير نظرا لتواجد عبد الله جمعة مع المنتخب الأول.

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