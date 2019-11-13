شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يزور معسكر منتخب مصر في برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة مران ومعسكر المنتخب الوطني الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء باستاد الجيش ببرج العرب استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 .

وحفز وزير الرياضة اللاعبين خلال زيارته لمعسكر المنتخب، متمنيًا لهم التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية بالفوز بالمباراتين، وتقديم أداء يليق بإسم وسمعة مصر في القارة الإفريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 بجانب منتخبات كينيا، جزر القمر وتوجو.