شكرا لقرائتكم مصر ضد كينيا.. بعثة الضيوف تثير البلبلة باصطناع أزمة "مافيش فلوس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر ضد كينيا يحاول مسئولو بعثة منتخب كينيا فى مصر، إثارة البلبلة قبل مواجهتهم مع منتخب مصر على ستاد برج العرب، مساد غد الخميس، فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، من أجل إخراج الجهاز الفنى للفراعنة واللاعبين من تركيزهم، حيث تعمد مسئولو البعثة فى بث شائعة بأن المنتخب الكيني مهدد بالطرد من فندق "هيلتون" مقر إقامتهم بالإسكندرية بسبب أزمة مالية.

وفور علم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالمعلومات التى تم انتشارها بشأن منتخب كينيا، وجه عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بالتوجه إلى مقر إقامة المنتخب الكيني لمعرفة حقيقة الأزمة والعمل على حلها، وهو ما قام به بالفعل، إلا أنه فور وصوله للفندق لم يجد هناك أزمة مالية وأن كل الأمور تسير فى مسارها الصحيح.

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مصر ضد كينيا وأكد عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن وزير الرياضة، طلب منه التوجه إلى فندق إقامة منتخب كينيا بالإسكندرية بعد الأنباء التى ترددت حول وجود أزمة مالية للفريق وأنهم مهددون بالطرد، مشيراً إنه توجه إلى الفندق واطمأن على إقامة الفريق الكينى، وأنه لا توجد أى أزمات مالية تهدده ولا يوجد تهديد بالطرد.

وأفاد "حسين" بأن وزير الرياضة أجرى اتصالا بمسئولى السفارة الكينية وطمأنهم على استقرار الأوضاع فى الفندق، وأنه لا توجد مشكلات تهدد الفريق قبل مباراة الغد.

كانت تصريحات انتشرت لأحد مسئولى المنتخب الكينى بأنهم مهددون بالطرد من الفندق قبل مواجهة مصر غدا فى تصفيات أمم افريقيا، بسبب عدم امتلاكهم اموالا كافية لسداد مستحقات الفندق.