شكرا لقرائتكم حسين الشحات بديل محمد صلاح فى مواجهة مصر ضد كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حالة من التفاؤل تسيطر على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، على الرغم من معاناة منتخبنا الوطني من غياب أكثر من عنصر مؤثر بداعي الإصابة يأتي على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي.
ويواجه الأهلي نظيره الكيني غداً الخميس ومن بعده يطير لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.
وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني بعد تأكيد طبيب المنتخب على جاهزية حسين الشحات للمشاركة أمام كينيا ومن بعدها فى مواجهة جزر القمر، وتعويض غياب محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن، بعد تعرض مهاجم ليفربول لإصابة على مستوى الركبة في مباراة ليبيريا الودية.
ورغم إعلان الجهاز الطبي حاجة اللاعب لـ10 أيام للتعافي، إلا أن حالة الجناح الدولي تحسنت بشكل كبير وشارك في التدريبات على مدار الأيام الأخيرة ليعلن جاهزيته للمشاركة في مباراة كينيا.
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