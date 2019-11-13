شكرا لقرائتكم منتخب الكاميرون يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

مران الكاميرون بدأ بمحاضرة فنية من المدير الفني سونج، تحدث خلالها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، سواء الفوز أو التعادل، من أجل بلوغ دور الأربعة.

المنتخب الكاميروني يحتل وصافة المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط، خلف مصر المتصدر بفارق نقطتين، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يقبع منتخب مالى في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.