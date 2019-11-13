طارق يحيي يقود المران الأول لطلائع الجيش...

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جدة - عمرو شويل قاد طارق يحيي المدير الفني الجديد لطلائع الجيش تدريبات فريقه لأول مرة مساء اليوم الأربعاء علي ستاد جهاز الرياضة العسكري وتولي طارق يحيي مسئولية تدريب الفريق خلفا للبرازيلي سيرجيو فارياس، وبدأ طارق يحيي رحلته مع الطلائع بأداء صلاة المغرب ثم عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها ببذل أقصي جهد في التدريبات للظهور في التشكيلة الأساسية للفريق ويتكون جهاز طلائع الجيش الجديد من طارق يحيي مديرا فنيا وعبد الحميد بسيوني مدربا عاما وياسر علي مدرب مساعد وسيد السويركي مدربا لحراس المرمي. Advertisements

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