شكرا لقرائتكم إيقاف برناردو سيلفا مباراة واحدة بسبب العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، إيقاف الدولي البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه، على خلفية تغريدة عنصرية للاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وذكرت شبكة "سكاي بسبورت" أن الاتحاد الإنجليزي عاقب سيلفا بإيقافه لمباراة واحدة، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني. وكان سيلفا نشر صورة لدمية سوداء، مشبهاً بها زميله الفرنسي بيرنارد ميندي الظهير الأيسر في الفريق، الأمر الذي عرضه لانتقادات عديدة مما جعله يحذفها. ورغم اعتذار سيلفا وتأكيده على أن الأمر كان مجرد مزحة، ودفاع زميله ميندي عنه، قرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب. ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

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