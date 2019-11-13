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مروان الشوربجي يفوز على شقيقه محمد ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة أخرى ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، تمكن مروان الشوربجي المصنف العاشر عالميا من التغلب على شقيقه الأكبر والمصنف الثاني محمد الشوربجي، خلال المباراة التي جمعت الثنائي بالدور ربع النهائي من البطولة المقدر قيمة جوائزها المادية ب 355 ألف دولار.

 

وقاز مروان الشوربجي على شقيقه بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمس أشواط واستغرقت 59 دقيقة ليفوز مروان بنتيجة 3/2  وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 2-11, 11-6, 3-11, 11-8 .

 

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يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها ثنائي عائلة الشوربجي بالموسم الجاري، وكان محمد قد تغلب على شقيقة مروان في نصف نهائي بطولتي الصين المفتوحة وسان فرانسيسكوا على التوالي ليتوج باللقب.

 

وكان علي فرج  المصنف الأول عالميا وحامل لقب البطولة من النسخة الماضية قد انسحب من هذه النسخة قبل انطلاقها لظروف أسرية وبذلك يمثل مصر في نصف النهائي كل من مروان الشوربجي وطارق مؤمن المصنف الثالث عالميا.

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