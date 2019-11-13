شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فايلر يجتمع مع اللاعبين ووليد سليمان يكتفى بالتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

فيما اكتفى وليد سليمان، لاعب الفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران، وأدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران، ثم خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات الدوري وانطلاقة مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم 29 نوفمبر الحالى.